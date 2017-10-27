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Beykoz'da kavga: 1 ölü 3 yaralı

Beykoz'da Acarlar Mahallesi'nde çıkan bir kavgada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

27.10.2017 - 05:44
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Beykoz'un Acarlar Mahallesi'nde kumar oynatıldığı iddia edilen 3 katlı bir villada kavga çıktı. Nedeni henüz belli olmayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kavga sırasında silahla biri ağır 4 kişinin yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beykoz'da kavga: 1 ölü 3 yaralı

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Oktay Üzüm, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise söz konusu binada delil çalışması yaptı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin, bazı şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi.

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