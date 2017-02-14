Beykoz'da köpeği kurtarma çalışmaları gece de devam etti

Kurtarma çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural ve Zonguldaktan gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan 3 mühendis de katıldı.

FARKLI YÖNTEMLER DENENİYOR

TTK ekibinin de kurtarma çalışmasına katılmasının ardından bir toplantı yapan İtfaiye ve AFAD ekipleri, yavrunun kurtarılması için farklı yöntemler denemeye devam ediyor.

"TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER YERİNDEN BU OLAYI MERAKLA BEKLEYENLER VAR"

Profesör Kural da sondaj kuyusunun başında çalışmaları takip etti. Kural: "Bu haberi duyunca her yerden telefon aldım. Burada İtfaiye, AFAD, Sivil toplum kuruluşları var, hepsi koşup geldiler. Düşündüm, taşındım. Bu konuda bütün Türkiye ve dünyaya örnek olan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu var. Gerek Soma'da gerek Ermenek'te en büyük destek onlardan geldi. Enerji bakanımızında devreye girmesiyle kendilerini buraya getirttik. Onlarda bu faaaliyette yer alıyorlar. Türkiye ve dünyanın her yerinden bu olayı merakla bekleyenler var. Hayvanın kurtarılması için. Buraya sahip çıkan, gelen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum 67 yaşında buradayım. Dünyaya güzel bir ders verip bu hayvanı kurtaracağız. Bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.