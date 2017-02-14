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Beykoz'daki yavru köpeği kurtarmak için yeni yöntem

Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

14.02.2017 - 14:00
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Çalışmaların 9. gününde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatıyla Zonguldak’tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TKK)’na bağlı ekip de çalışmalara katılıyor.

Beykoz'daki yavru köpeği kurtarmak için yeni yöntem

SU BORULARI BİRLEŞTİRİLİYOR

AFAD ve itfaiyenin çalışmalarına destek veren TTK ekibi ile yeni bir yöntem deneniyor. Su boruları birleştirilerek içinden geçirilecek çelik halatla birlikte yavru köpek kurtarılmaya çalışılacak.

Saat 10.00 sıralarında başlayan çalışmalar hayvanseverlerin de desteği ile devam ediyor.

Beykoz'daki yavru köpeği kurtarmak için yeni yöntem

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