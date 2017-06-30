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Beykoz’un Mozart'ı üniversiteli oldu

Mozart'la aynı müzik kulağına sahip 19 yaşındaki otizmli Yunus, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına kabul edildi.

30.06.2017 - 17:44
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

OTİZMLİ YUNUS'A MÜJDELİ HABER

Saraç, paylaşımında, "Otizmli Yunus evladımızın İstanbul Üniversitesi Konservatuvarında yapılan değerlendirme neticesinde üstün yetenekli olduğunun tespit edildiğini öğrendim. Kendisini tebrik ediyor, eğitim hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beykoz’un Mozart'ı üniversiteli oldu

100 PUAN BARAJINI GEÇEMEMİŞTİ

Tek katlı bir gecekonduda yaşayan ve günde 7 saatini bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosunun başında geçiren Yunus Yazar, Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmasının ardından iki kez üniversite sınavına girmiş fakat "100 puan "barajını geçemediği için konservatuvarların yetenek sınavlarına başvuramamıştı.

Beykoz'un 'Mozart'ı otizmli Yunus'un konservatuvar hayali VİDEO

Beykoz’un Mozart'ı üniversiteli oldu

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Bu gelişmelerin ardından bugün İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarlarında yetenek sınavına giren Yunus, sınavda başarılı olarak üniversiteye kabul edildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, müzik öğretmeni Özgen Zeybek'in yeteneğini fark ederek ortaokul sürecinden itibaren elinden tuttuğu Yunus Yazar'ın bu durumu bugünkü yetenek sınavında jüri üyelerince de tescillendi.

Beykoz’un Mozart'ı üniversiteli oldu

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