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Beylerbeyi Sarayı'nda 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

Kars'ta 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarında 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu.

İHA | 09.04.2018 - 09:17..
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Kars Kalesi eteklerinde Kaleiçi Mahallesi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Kars Müze Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan su sarnıcı ilgi odağı oldu.

Beylerbeyi Sarayı'nda 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

"16'INCI YÜZYIL YAPISI"

Beylerbeyi Sarayı’nın arka cephesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan su sarnıcının 16. yüzyılda sarayla birlikte yapıldığı belirlendi. Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Restorasyon Uzmanı Mimar Bekir Göksoy, "Beylerbeyi Sarayı’nda çalışmalar yaparken, araştırma kazılarını yaparken, bazı bulgulara ulaştık. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi komposist sarnıç bulgusudur.

Beylerbeyi Sarayı'nda 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

Çevreden toplanan suların ilk döküldüğü yer, sarayın arka giriş kapısının altında bir kanalla sarnıca suyun akması sağlamaktadır. Bu kanaldan akan su ilk başta orada dinlenmekte, üzerinde temiz olan kısım ikinci bölmeye akarak kullanılır hale gelmektedir. Sarayla beraber birlikte yapılmıştır. Yani 16'ncı yüzyıl yapısı" dedi.

Beylerbeyi Sarayı'nda 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

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