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Beylerbeyi Sarayı’nda restorasyon devam ediyor

Kars Kalesi eteklerinde bulunan Beylerbeyi Sarayı yeniden yapılandırılıyor.

İHA | 14.06.2018 - 14:33..
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Beylerbeyi Sarayı’nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları, Kars Müze Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde sürüyor.

Beylerbeyi Sarayı’nda restorasyon devam ediyor

KARS TURİZMİNE AÇILACAK

Kesme taştan yapılan ön cephesindeki kapı girişi ile pencerelerinde kullanılan kemerleriyle dikkatleri çeken saray, restorasyon sonrası butik otel olarak Kars turizmine açılacak.

Kars Valisi Rahmi Doğan’ın yakından takip ettiği restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Vali Doğan, Kars’ta bulunan tarihi yapıların değerlendirilerek Kars turizmine kazandıracaklarını söyledi.

Beylerbeyi Sarayı’nda restorasyon devam ediyor

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Doğan, “Beylerbeyi Sarayı butik otel şeklinde planlandı. Bu yıl saraydaki moloz ve toprak temizlendi. Sarayda yıkılmak üzere olan iki duvar var, eğer bu duvarlara müdahale edilerek yapımına başlandı. Çalışmalar şuanda devam ediyor. Tamamlandığında çok güzel bir eser ortaya çıkacak.” dedi.

Öte yandan Beylerbeyi Sarayı’nda restorasyon çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandı. Aslına uygun bir şekilde restore edilen saray Butik Otel olarak turizme hizmet verecek.

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