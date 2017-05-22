Beylikdüzü'nde CHP'nin papazını kırdılar

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından dikilen ve açılışını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Başpiskopos Makarios heykeli büyük tepkilere neden oldu.

Tepkinin nedeni ise Başpiskopos Makarios'un, Rumların Türklere yaptığı katliamlarda aktif rol oynamış olmasıydı.

Konuyla ilgili henüz Beylikdüzü Belediyesi'nden açıklama yapılmadı.

HEYKELİ KIRDILAR

Bugün ise Başpiskopos Makarios'un heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.

3. MAKARİOS KİMDİR?

1913-1977 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşayan Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

Ancak Rum devlet adamı, Anayasa'da Türk toplumuna ilişkin hakların devlet düzenini dengesizliğe sürüklediğini ve bu nedenle Anayasa'nın değişeceğini açıklayınca Türkler buna tepki gösterdi.

Rumlar da bunun üzerine Türklere saldırdı ve tarihe "Kanlı Noel Olayları" (1963) olarak geçen saldırılar yaşandı. Tüm bu yaşananların ardından da Türk Hükümeti, Rumların bu saldırılarını savaş olarak kabul etti ve adaya askeri müdahale düzenledi.