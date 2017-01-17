Beylikdüzü'nde kamyon giremez tabelasına kamyonla çarptı

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu yan yol Edirne istikameti Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi.

B.G.'nin kullandığı 20 AES 85 plakalı gıda ürünü taşıyan kamyon “Otobüs ve kamyon giremez" yazılı yükseklik uyarı levhasının altında geçmeye çalışırken levhaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle levha kamyonun kasasının üzerine düştü ve kamyonun kasasında hasar oluştu.

KAZA NEDENİYLE YOL 2.5 BUÇUK SAAT KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Levhayı kaldırmak için olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte vinç getirildi. Oksijen kaynağı ile kesilen levha kamyonun üzerinde kaldırıldı. Trafik yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi.

Kamyon giremez tabelasına kamyonla çarpan sürücü VİDEO