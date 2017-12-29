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Beylikdüzü’nde lüks sitede silahlı saldırı

Beylikdüzü’nde lüks sitede, bir şahıs, iki kadını evin içinde silahla vurarak yaraladı.

İHA | 29.12.2017 - 10:32..
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Sabah saatlerinde Beylikdüzü Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana gelen olayda, silahlı kimliği belirsiz bir şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evine girdi.

Beylikdüzü’nde lüks sitede silahlı saldırı

TUVALETTE SAKLANAN KADINI VE ARKADAŞINI VURDU

Birinin evine girdiğini anlayan kadın korkudan tuvalete saklandı. Şahıs tuvalete saklanan kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Daha sonra evde bulunan kadının ev arkadaşını da yaralayıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Beylikdüzü’nde lüks sitede silahlı saldırı

 

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki kadını vurarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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