taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.13145
Euro
7.1223
Altın
1205.25
Borsa
90037.17

Beylikdüzü'ndeki çay hırsızlığı kamerada

İstanbul Beylikdüzü'ne girerek 40 liralık çay çalan hırsız için arama çalışmaları start aldı.

İHA | 27.08.2018 - 11:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde bir markete müşteri kılığından gelen hırsızlık şüphelisi, alışveriş sepetine ve koltuğunun altına aldığı çaylarla birlikte kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.

Beylikdüzü'ndeki çay hırsızlığı kamerada

ÇAY PAKETLERİNİ SEPETE DOLDURDU

Hırsızlık şüphelisi bir adam, elindeki alışveriş sepetiyle çayların bulunduğu reyona doğru yöneldi. Etrafında gördüğü insanlara da aldırış etmeyen şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 40 lira olan çay paketlerini sepete doldurmaya başladı.

Market'teki çay hırsızı kamerada İZLE

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İlk başta normal bir müşteri gibi görülen şüpheli sepet dolduktan sonra da 2 paket çayı da koltuğunun altına koyarak marketten ayrıldı. Yaşanan anları fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaşanan hırsızlık olayı sonrası şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Beylikdüzü'ndeki çay hırsızlığı kamerada

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise marketin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çayların bulunduğu bölüme gelip sepete paketleri koyması ve olay yerinden ayrılması görülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

95
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

125
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

261
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

21
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

30
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

34
Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM