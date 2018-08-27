Beylikdüzü'ndeki çay hırsızlığı kamerada

Beylikdüzü'nde bir markete müşteri kılığından gelen hırsızlık şüphelisi, alışveriş sepetine ve koltuğunun altına aldığı çaylarla birlikte kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.

ÇAY PAKETLERİNİ SEPETE DOLDURDU

Hırsızlık şüphelisi bir adam, elindeki alışveriş sepetiyle çayların bulunduğu reyona doğru yöneldi. Etrafında gördüğü insanlara da aldırış etmeyen şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 40 lira olan çay paketlerini sepete doldurmaya başladı.

Market'teki çay hırsızı kamerada İZLE



ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İlk başta normal bir müşteri gibi görülen şüpheli sepet dolduktan sonra da 2 paket çayı da koltuğunun altına koyarak marketten ayrıldı. Yaşanan anları fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaşanan hırsızlık olayı sonrası şüpheliyi arama çalışması başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise marketin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çayların bulunduğu bölüme gelip sepete paketleri koyması ve olay yerinden ayrılması görülüyor.