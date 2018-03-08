Beynimize ışık ve mercek tutan müthiş kitaplar

Kişisel gelişim kitapları ilgi alanınız mı? Peki ya beynimizi geliştirecek olanlar? Mantıklı kararlar alabilmek ve hep zinde kalmak için ihtiyacımız olan şey belli; sağlıklı çalışan bir beyin.

Kitaplar da kuşkusuz en özel rehberimiz. İşte bu sebepten beynimize ışık tutacak 10 müthiş kitabı paylaşıyoruz sizlerle…

Büyük ilgi gören kitabı Incognito ile nörobilimi geniş kitlelerle buluşturan David Eagleman, bizi içimizdeki kozmosa doğru hızlı ve nefes kesici bir yolculuğa çıkarıyor: Gerçek nedir? "Sen" kimsin? Nasıl karar veriyorsun? Beynin neden başkalarına ihtiyaç duyuyor? Teknoloji "insan olmak"ın anlamını değiştirebilir mi?

Beyin Senin Hikayen

David Eagleman

Domingo Yay.

Çev.: Zeynep Arık Tozar

S.: 272

Baskı yılı: 2016

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İki ünlü nörobilimci, bu kitapta gazete manşetlerinde gördüğünüz ve katıldığınız davetlerde ayaküstü sohbetlerinizde bahsettiğiniz konuların ardında yatan araştırmaları açıklıyor. Acaba Mozart dinlemek gerçekten de bebeğinizi daha zeki yapar mı? Matematik söz konusu olduğunda, erkekler hakikaten de kadınlardan daha mı başarılı? Yumurta kapıya dayandığı zaman bir odaya kapanıp sınavdan önce pek çok bilgiyi aklınıza kazımaya çalışmak işe yarar mı?



Beyninize Hoş Geldiniz

Sandra Aamodt - Sam Wang

NTV Yay.

Çev.: Boğaç Erkan

S.: 324

Baskı yılı: 2011

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Bir yandan zekâmızı nasıl geliştirebileceğimizi, sahip olduğumuz ancak hiç fark etmediğimiz becerilerimizi nasıl ortaya çıkarıp eski alışkanlıklarımızdan nasıl vazgeçebileceğimizi ve yaşlanırken beynimizi ne şekilde formda tutabileceğimizi keşfederken, diğer yandan da büyük bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz. Zira insan beynini anlamamızı mümkün kılan tek araç yine insan beyninin kendisidir ve bilimin her birimizi benzersiz yapan olağanüstü mekanizmayı hiçbir zaman tam olarak açıklayamayacak olması kuvvetle muhtemel.



İnsan Beyni - Evrenin En Karmaşık ve Gizemli Nesnesi

Robert Winston

Say Yay.

Çev.: Gül Tonak

S.: 544

Baskı Yılı: 2012

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Renkleri duyabilen insanlar olduğunu biliyor muydunuz? Peki, elinizin sizden bağımsız bir kişilik geliştirebileceği aklınıza gelir miydi hiç? Hafızalarını kaybeden insanların tüm anıları silinir mi? Bilim yazarı Sam Kean, vaka raporları ve bilimsel çalışmalar ışığında sürükleyici bir beyin araştırmaları tarihi sunuyor.



İnsan Beyninin Gizemi

Sam Kean

Kolektif Kitap

Çev.: Berna Kılınçer

S.: 400

Baskı yılı: 2016

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Türkiye'nin en popüler, en eğlenceli bilim insanlarından biri olan Sinan Canan; gündelik hayatın fazlasıyla içinden olan Değişen Be(y)nim'le, beyine dair aklınıza gelebilecek birçok soruyu sinirbilimlerinin ışığında kolay okunup anlaşılacak bir şekilde ele alıyor ve beyni daha verimli kullanmanın yollarını gösterirken insan hayatına dair tecrübeyle sabit temel düsturlarını da okurlarıyla paylaşıyor.



Değişen Beynim

Sinan Canan

Tuti Kitap

S.: 346

Baskı Yılı: 2015

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Beyindeki Hayaletler ve İnsan Bilincinde Kısa Bir Gezinti adlı kitapların yazarı ünlü nörobilimci Ramachandran, beyin biliminde son 15 yılın gelişmeleri ve yeni bulgularıyla derlediği bu son kitabında insanın aslında ne olduğunu irdeliyor. Dünyayı nasıl algılıyoruz? Zihin-beden ilişkisi denilen şey de ne? Cinsel kimliğimizi ne belirler? Bilinç nedir? Otizmde ters giden ne? Sanat, dil, eğretileme, yaratıcılık, kendilik farkındalığı ve hatta dini duyarlılıklar gibi özbeöz insana dair olan tüm bu gizemli yetilere nasıl açıklık getirebiliriz?



Öykücü Beyin

V. S. Ramachandran

Alfa Yay.

S.: 430

Baskı yılı: 2015

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Zeki insanlar tartışmalarda neden çoğunlukla yenilir? Neden insanların yüzlerini hatırlarız ama adları bir türlü dilimizin ucuna gelmez? Peki bir ilişki bittikten sonra neden haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca kendimize gelemeyiz?

Çünkü: Beyin aptaldır. Beynimizin inanılmaz ve mucizevi olduğunu düşünürüz. Ama aslında beynimiz bazı şeyleri karıştırabilir, hataya düşebilir ve çalışma düzeni bozulabilir. Hatta beyin kendini beğenmiştir, egoisttir. Evet, öyle!



Aptal Beyin

Dean Burnett

Aganta Kitap

Çev.: Atilla Erol

S.: 288

Baskı yılı: 2016

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The New York Times’ın bu kitapla ilgili yorumu şöyle: “Olumlu düşünmenin gücü nihayet bilimsel temele dayandırılıyor. Bilim ve kişisel gelişim arasındaki boşluğu dolduran mucize yaratan çalışmalar”.



Kendini Değiştiren Beyin

Norman Doidge

Pegasus Yay.

Çev.: İbrahim Şener

S.: 342

Baskı yılı: 2012

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Psikanaliz ile sinirbilim uzun yıllar boyunca birbirine kuşku ve önyargıyla baktı: Psikanalistler insanın iç dünyasının bilimsel bulgulara indirgenemeyecek kadar karmaşık ve incelikli olduğunu söylüyor, sinirbilimciler ise psikanalistlerin kuramlarını temelsiz ve bilimdışı buluyordu. Beyin ve İç Dünya'nın yazarlarına göre bu husumetin her iki disipline de büyük zararı dokundu, çünkü sonuçta ikisi de temelde aynı şeyi -insan zihnini- araştırıyordu ve birbirlerinin zaaflarını eleştirmek yerine güçlerini birleştirmeleri çok daha yapıcı bir yaklaşım olurdu.



Beyin ve İç Dünya

Oliver Turnbull - Mark Solms

Metis Yay.

Çev.: Hakan Atalay

S.: 304

Baskı yılı: 2013

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Beyninizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Beyin hakkında doğru bildiğiniz ölümsüz efsaneler beynin çalışma biçimlerini ortaya çıkarmada yararlı olabilir mi? Elinizdeki kitap, beynimizi daha iyi tanımak için çok iyi bir başlangıç sunuyor ve insan beyni hakkındaki popüler efsaneleri inceleyerek okuyucuları nörobilim alanıyla tanıştırıyor.



Beyin Yalanları Ve Gerçek Bilim

Christian Jarrett

The Kitap Yay.

Çev.: Müge Telyar

S.: 440

Baskı yılı: 2018

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

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