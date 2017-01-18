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Beynini alırım diyen darbeciye müebbet hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer hakkında istenen cezayı belirledi..

18.01.2017 - 09:37
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  2. İç Haber

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında darbecilerin "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirdiği eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askeri personel hakkında 70 sayfalık iddianame hazırlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"BEYNİNİ ALIRIM" TEHDİDİ

Güneşer, 15 Temmuz'da Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'yı askeri birliğe polis göndermesi halinde "Beynini alırım" diye tehdit etmiş ve "Sıkıyönetim komutanı oldum, emrimi dinle" demişti.Beynini alırım diyen darbeciye müebbet hapis istemi

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