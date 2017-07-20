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Beyoğlu imar planı iptal edildi

Beyoğlu dernekleri tarafından açılan davanın sonucu belli oldu.

20.07.2017 - 13:21
  1. Haberler
  2. Projeler

Beyoğlu İmar Planları iptal edildi. Karar; Roma Bostanı’na yapılmak istenen sosyal tesisleri, yapımı planlanan camiyi, Galatasaray’a yapımı planlanan otoparkı, Fındıklı Parkı’nı ve bunlar gibi birçok yeşil alanı da kapsıyordu.

Beyoğlu imar planı iptal edildi

KARAR İPTAL EDİLDİ

İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen davada 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı”na ilişkin 25 Eylül 2013 tarihinde iptal kararı verilmişti. Bir üst mahkemeye taşınan davada, Danıştay 6. Dairesi bilirkişi raporunu reddederek kararı iptal etmişti.

Yeni atanan bilirkişi heyetinin raporunu mahkemeye sunmasının ardından yeni karar bekleniyordu. Hâkim onayı beklenen davada son karar açıklandı. Karara göre, Cihangir Roma Bahçesi, Doğan Apartmanı, Galatasaray Lisesi’nin duvarına yapımı planlanan 7 katlı otopark, Fındıklı Parkı, Gezi Parkı gibi bölgede bulunan birçok yeşil alanın herhangi bir betonlaşmadan ‘kötü etkileneceği’ kararı verilerek Beyoğlu İmar Planları iptal edildi.

Beyoğlu imar planı iptal edildi

MAHKEME AÇIKLAMA YAPTI

Mahkeme, yeşil alanlara ilişkin Plan kararlarının uygulanmasının sakıncaları için, “Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkânsız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı, yapılaşma ile ağaçların mevcut durumunun kısmen korunabilse de betonlaşma sonucunda yeşil alan / park niteliğinin ortadan kalkacağı, açık yeşil alanların bir afet durumunda acil toplanma noktaları olarak işlev gördüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21/13 maddesi de “imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilir.” ifadesini içerdiği, yeşil alanların kısmi de olsa yapılaşma ile daraltılması ya da tamamen kaldırılmasının acil toplanma noktalarının da daralacağı / yok olacağı anlamına geldiği, mevcut yeşil alanlar üzerine öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile örtüşmediği.” ifadelerine yer verildi.

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