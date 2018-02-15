taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.151
USD
3,7758
EURO
4,7206
ALTIN
164,57
PETR
64,5200

Beyoğlu Kitabevi’nin bu ayki konuğu İnan Çetin

Beyoğlu Kitabevi’nde okuyucularıyla bir araya gelecek olan yazar, konuklarının sorularını cevaplandıracak, öykülerinden parçalar okuyacak.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 11:13..
  1. Haberler
  2. Kitap

Bugüne dek YKY’den Bin Yapraklı Lotus, İblisname, İçimizdeki Şato, Kureyş’in Kurtları, Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi, Uzun Bir Ömür İçin Uzun Bir Elbise, Ludingirra ile Attika kitapları yayımlanmış olan İnan Çetin, bu söyleşide Kureyş’in Kurtları’na odaklanacak.

2016 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazanan kitap, mucizelerin efsanelerle harmanlandığı tuhaf coğrafyalarda anılarıyla yaşayan, doğanın ve tarihin işaretlerini kader gibi alınlarında taşıyan “dilbaz” insanların akıl almaz öykülerini anlatıyor.Beyoğlu Kitabevi’nin bu ayki konuğu İnan Çetin

Çetin, Oda’nın okur konuklarına bu kitabın edebiyat coğrafyasıyla ilintisinden bahsedecek, öykülerden parçalar okuyacak ve kitaplarını imzalayacak. İnan, 16 Şubat, saat 17.00'da okurlarıyla buluşacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aşkı yazmış şairler ve dizeleri
Kitap Ayracı, aşk şairlerini ve şiirlerini sizler için derledi.
Bilim kurgu kitaplarından öne çıkanlar
Yayımlandıklarında kitapseverler tarafından hâlâ beğeniyle okunan bilim kurgu kitaplarından sizin için seçtiklerimiz...
Aşkla bütünleşen karanlık öyküler
İthaki Yayınları etiketiyle geçtiğimiz yıl yayımlanan ‘Aşkın Karanlık Yüzü’ kitabı Sevgililer Günü'nde geçen 14 korku öyküsünden oluşuyor.
Tevfik Fikret ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un münakaşaları
Türk Edebiyatı’nın iki unutulmaz ismi Fikret ve Akif arasında inanç eksenli başlayan tartışma, edebi hayatımızda önemli bir yere sahiptir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

150
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

36
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

61
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

82
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

26
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

90
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM