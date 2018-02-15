Beyoğlu Kitabevi’nin bu ayki konuğu İnan Çetin

Bugüne dek YKY’den Bin Yapraklı Lotus, İblisname, İçimizdeki Şato, Kureyş’in Kurtları, Şahmaran ile Lokman Hekim’in Hikâyesi, Uzun Bir Ömür İçin Uzun Bir Elbise, Ludingirra ile Attika kitapları yayımlanmış olan İnan Çetin, bu söyleşide Kureyş’in Kurtları’na odaklanacak.

2016 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazanan kitap, mucizelerin efsanelerle harmanlandığı tuhaf coğrafyalarda anılarıyla yaşayan, doğanın ve tarihin işaretlerini kader gibi alınlarında taşıyan “dilbaz” insanların akıl almaz öykülerini anlatıyor.

Çetin, Oda’nın okur konuklarına bu kitabın edebiyat coğrafyasıyla ilintisinden bahsedecek, öykülerden parçalar okuyacak ve kitaplarını imzalayacak. İnan, 16 Şubat, saat 17.00'da okurlarıyla buluşacak.