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Beyoğlu ve İstiklal'deki altyapı çalışması sürüyor

Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmaları 31 Aralık'ta tamamlanacak.

09.11.2017 - 15:56
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Beyoğlu ve İstiklal'deki altyapı çalışması sürüyor

İstiklal Caddesi'ndeki açık kazıya kökten son verecek olan altyapı sistemi kurulumu ve tramvay raylarının yenilenmesi amacıyla 13 Ocak'ta başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Beyoğlu ve İstiklal'deki altyapı çalışması sürüyor

Vatandaşların çalışmalar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından caddeye bilgilendirme panoları yerleştirildi. Panolarda, çalışmaların 31 Aralık 2017'de tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Panolarda, İstiklal Caddesi'nde telefon, internet, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve doğalgaz altyapısının bir daha kazı yapmayı gerektirmeyecek şekilde yenilendiği bilgisi yer aldı.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Panoda, Nostaljik Tramvay Hattı'nı yenileme çalışmalarına ilişkin de "Bin 870 metrelik Nostaljik Tramvay Hattı'nın alt ve üst yapısını yenileyerek aydınlatma sistemini güçlendireceğiz. İstiklal'in simgesi olan Nostaljik Tramvayı alt ve üst yapısını yenileyerek kullanıma açacağız. Tramvay, en son 1990 yılında yenilenmişti. Raylar yıpranmış, yüzde 15 oranında erimiş ve güvenliğini yitirmeye başlamıştı. Yıpranan rayların onarılmasıyla birlikte gürültü kirliliğinin önüne geçeceğiz." denildi.

Beyoğlu ve İstiklal'deki altyapı çalışması sürüyor

"31 ARALIK 2017'DE TAMAMLANACAK"

Panolardaki bilgiye göre, çalışmalar kapsamında 2 kilometre yağmur suyu ve 1.5 kilometre kanalizasyon altyapı inşaatı tamamlandı.

BEDAŞ, Telekom ve fiber altyapı için toplam 100 kilometre boru döşendiği, Tünel ve Galatasaray Meydanı'nda ağaçlandırma yapılacağı bilgilerinin de yer aldığı panolarda, "25 bin metrekare granit kaplama ile caddenin zeminini yeniliyoruz. Tekrar yenileme yapmamak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Rahatsızlık vermemek adına büyük iş makinelerini caddeye sokmuyoruz. 31 Aralık 2017'de çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun için 7 gün 24 saat büyük özenle çalışıyoruz." denildi.

Beyoğlu ve İstiklal'deki altyapı çalışması sürüyor

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