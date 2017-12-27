Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina yandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir metruk binada çıkan yangında, 3 kat da alev alev yandı. Bina kullanılmaz hale gelirken, yangın yan binaya da sıçradı.

ALEVLER YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.





MAHALLE SAKİNLERİ DE YARDIM ETTİ

Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.