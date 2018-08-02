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Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina alev alev yandı. Sokağı kaplayan duman nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

DHA | 02.08.2018 - 09:59..
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Yangın, 23.30 sıralarında Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle kısa sürede binayı alevler sardı.

Alev alev yanan evde oturan bir kadın son anda binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

MAHALLE SAKİNLERİ DUMANDAN DOLAYI ZOR ANLAR YAŞADI

Fatih, Şişli ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı VİDEO

ZORLUKLA NEFES ALIRKEN FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Binadan çıkan dumanlar mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, görüş mesafesi iki metreye kadar düştü. Sokakta nefes almakta zorlanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

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