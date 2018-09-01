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Beyoğlu'nda 'akbil basın' diyen sürücü bıçaklandı

Beyoğlu'nda akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrasında sürücü yaralandı.

DHA | 01.09.2018 - 09:12..
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Beyoğlu'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen  4 kişi ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Olayda otobüs şoförü sol bacağından bıçaklanırken olayı gerçekleştirenler kaçarak uzaklaştı.

Beyoğlu'nda 'akbil basın' diyen sürücü bıçaklandı

4 KİŞİ OTOBÜSE BİNDİ

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsünde çalışan Ercan Kılıç durağa yanaştığı sırada 4 kişi otobüse bindi. Şoför Kılıç bir süre sonra otobüse akbil kullanmadan binen 4 kişiyi akbil kullanması yönünde uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda 'akbil basın' diyen sürücü bıçaklandı

KİŞİLER KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Kılıç sol bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişiler koşarak kayıplara karıştı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbil basın diyen şoför bıçaklandı VİDEO

Olayda yaralanan otobüs şoföre Ercan Kılıç, "Akbillerinizi doldurun dedim. Onlar da aşağı inmediler. Ben de yukarı çıktım. Neden oturuyorsunuz yolcular sizi bekliyor dedim. Tartışma çıktı, bıçaklandım." dedi.

Beyoğlu'nda 'akbil basın' diyen sürücü bıçaklandı

İKİ KİŞİ ŞOFÖRE SALDIRDI DİĞERİ BIÇAKLADI

Olay anında otobüste bulunan yolcu Mert Ünal, "Taksim'den otobüs yolcuları aldı. Bir durak sonra bu arkadaşlar bindi. Akbilleri yoktu. Şoför bunlara 'Durun biri sizin yerinize akbil basar' dedi. Bunlar da otobüsün ikinci katına çıktı 2-3 durak sonra şoför, 'akbil basmayanlar aşağı insin' dedi. Akbilsiz binen 4 kişi yukarıdan aşağı küfür etti. Şoför de 'inin aşağı' dedi. Otobüsün kapılarını açtı. Ondan sonra şoförle tartışmaya başladılar. İki kişi şoföre saldırdı. Şoför kendini korurken üçüncü kişi şoförü bıçaklayıp kaçtı. Toplam 4 kişilerdi." dedi. Polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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