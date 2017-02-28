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Beyoğlu'nda apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Çalıştığı otelin çatısından yandaki binanın apartman boşluğuna düşen Abdullah Öner (50) feci şekilde can verdi.

28.02.2017 - 04:48
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Beyoğlu'nda apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Olay saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İstanbul'da bulunan bir oteller zincirinin gece müdürlüğünü yapan Abdullah Öner sorumlu olduğu otelin çatı katına çıktı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Öner yan tarafta bulunan binanın apartman boşluğundan 5 kat aşağıya düştü. Olayı gören otel çalışanları hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Beyoğlu'nda apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah Öner'in olay yerinde öldüğünü teşhis etti. Öner'in cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra ambulansla morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri otel de ve Öner'in düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda apartman boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

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