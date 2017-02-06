Beyoğlu'nda bıçak ve kurusıkılı kavga: 2 yaralı

Olay, Cihangir Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hamza İ. ile 3 kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasından Hamza İ., belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma saçma atar tabancayı çıkarıp gençlere ateş etti.

ELİNDEKİ SİLAHI ALIP KAÇTILAR

Gençlerden biri isabet eden saçmalardan yaralandı. Bunun üzerine gençlerden biri bıçak getirip Hamza İ. bacağından ve kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Aralarında saçmalardan yaralanan kişinin de olduğu 3 genç, Hamza İ.'nin elindeki silahı alıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kavga anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniya saniye yansıdı.

Görüntülerde, Hamza İ.'nin 3 genç ile kavga ettiği, elindeki silahı doğrulttuğu gençlerin kaçtıkları, daha sonra tekrar gelerek Hamza İ'yi bıçakladıkları ve elinden tabancayı alarak kaçtıkları görülüyor.