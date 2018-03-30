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Beyoğlu'nda çatışma: 1 kişi ağır yaralı

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 30.03.2018 - 02:06..
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Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan B.D. (26) isimli genç, arkadaşları tarafından çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

Beyoğlu'nda çatışma: 1 kişi ağır yaralı

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.

Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, olay yerinde boş kovan toplayıp delil çalışması yaparak incelemelerde bulundu.

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