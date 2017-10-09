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Beyoğlu'nda çıkan yangında yaşlılar mahsur kaldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşlı kurtarıldı.

09.10.2017 - 02:38
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Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında, öğrencilerin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beyoğlu'nda çıkan yangında yaşlılar mahsur kaldı

MAHSUR KALAN YAŞLILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Paniğe yol açan yangın nedeniyle apartman sakinleri binayı boşaltırken, ikinci katta mahsur kalan 2 yaşlı itfaiye ekiplerince yangın merdiveni kurularak kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen yaşlılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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