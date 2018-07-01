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Beyoğlu'nda hareket halindeki araçta yangın

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

DHA | 01.07.2018 - 04:35..
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Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Dolapdere istikametine seyir halinde ilerleyen, Abdülkadir Kırtlan yönetimindeki 34 JG 4387 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla da yanan araca müdahalede bulundu.

Beyoğlu'nda hareket halindeki araçta yangın

Motosikletiyle yoldan geçen Kadir Güney "Seyir halinde giderken gördüm arkadaş benzinlikten yangın tüpünü almış koşuyordu. bende yardım amaçlı geldim. araba zaten alevler içinde yanıyordu. söndürdük bir şekilde. motosikletle geçiyordum"dedi.

Olay ndeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Beyoğlu'nda hareket halindeki araçta yangın VİDEO

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