Beyoğlu'nda iki araç alev alev yandı

Olay, Kulaksız Keçeçi Piri Mahallesi Dutlu Sokak'ta saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 34 UB 7348 plakalı panelvanın kontağını çevirdiği sırada, motor kısmında alevler yükselmeye başladı.
YANGIN DİĞER ARACA DA SIÇRADI
Sürücü panik halinde kaçarken, panelvan alev topuna döndü.
Yangın kısa sürede yan tarafta park halindeki bir minibüse sıçradı. Minibüs şoförü, alevleri fark eder etmez, sokak sakinlerinin de yardımıyla aracını panelvandan uzaklaştırdı.
ARAÇ SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Minibüsün sahibinin eşi, araçlarının yanması nedeniyle sinir krizleri geçirdi.
ARAÇLAR KÜL OLDU
Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken iki araç da kullanılamaz hale geldi.