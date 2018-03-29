Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi.
PENCEREDEN ATLADI
Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı.
Mahkum hastane penceresinden atlayıp kaçtı VİDEO
PEŞİNDEN KOŞTULAR YAKALAYAMADILAR
Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı.
Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de kameraya yansıdı.