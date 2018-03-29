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Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı

Hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak bölgeden uzaklaştı. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

DHA | 29.03.2018 - 19:53..
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Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi.

PENCEREDEN ATLADI

Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı. Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı.

Mahkum hastane penceresinden atlayıp kaçtı VİDEO

Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı

PEŞİNDEN KOŞTULAR YAKALAYAMADILAR

Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı



Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı



Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı

Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı

Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı

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