Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Beyoğlu, Bülbül Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada gün boyu belirli aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saat 17.00 sıralarında kısmi çökme oldu.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde metruk binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.
BİNA YIKILACAK
Çökmenin meydana geldiği sokak şeritle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Alınan önlemlerin ardından metruk binanın kontrollü bir şekilde yıkılacağı öğrenildi.