Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Kel Uakari kırmızı suratlı bir maymun türüdür. İnsanımsı yüz ifadeleri ve akıllı davranışlarıyla maymunların en gelişmişlerindendir.

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Korku ve utanma kansere sebep oluyor

Uzmanlar, anorektal hastalıklarda kişinin korku ve utanma duygusunun hastalığın kansere kadar ilerlemesine yol açtığını, bunun için erken tanının çok önemli olduğunu ifade ediyor.