Beyoğlu'nda Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

Avrupa Birliği'ndeki Türkiye düşmanlarının çalışmaları meyvesini verdi, katılım süreci için 70 milyon euroluk ödenek iptal aşamasında.

Bursa'da CHP'nin önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Ali Uluşahin, Bekir Coşkun'un yazısını paylaştığı için partiden kovuluyor.

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Japonya'dan Çankırı'ya kedi-köpek kulübesi

Japon-Türk dostluğunun gelişimi için yapılan projelere bir yenisi daha eklendi. Japonya'da Çankırı'ya sokak hayvanları için kulübeler gönderildi.