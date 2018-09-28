Beyoğlu'nda Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

Hava destekli narkotik operasyonunda birçok adrese girilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
ÖZEL HAREKAT DA KATILDI
Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katılırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.
Beyoğlu İstiklal Mahallesine gelen ekipler daha önceden belirlediği adreslere eşzamanlı olarak girdi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslere gelen ekipleri evleri ve çevrelerini didik didik aradı.
Ekipler evlerde arama yaparken Özel Harekat Polisleri de elleri tetikte hazır bekledi.