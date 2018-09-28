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Beyoğlu'nda Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için başlatılan operasyonda, belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenlendi.

İHA | 28.09.2018 - 05:39..
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Hava destekli narkotik operasyonunda birçok adrese girilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katılırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.

Beyoğlu İstiklal Mahallesine gelen ekipler daha önceden belirlediği adreslere eşzamanlı olarak girdi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslere gelen ekipleri evleri ve çevrelerini didik didik aradı.

Ekipler evlerde arama yaparken Özel Harekat Polisleri de elleri tetikte hazır bekledi.

Beyoğlu'nda Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

Beyoğlu'nda Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

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