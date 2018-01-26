taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.604
USD
3,7606
EURO
4,6556
ALTIN
162,95
PETR
70,0100

Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı

Beyoğlu'nda polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki bir kişi, kısa zaman sonra yaya olarak kaçarken bir başka otomobilin çarpması sonucu yaralandı

AA | 26.01.2018 - 01:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Beyoğlu'nda polis ekipleri rutin uygulama yaparken, durumundan şüphelendikleri 34 NL 4159 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ise aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, kaçan aracı takip etmeye başladı.

Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi, İstiklal Mahallesi Mertek Sokak’ta, aracı terk ederek kaçmaya başladı.

Piyalepaşa Bulvarı'na kaçan şüphelilerden biri, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı VİDEO

Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

ABD Türkiye'nin PKK'yı vurmasından rahatsız

108
Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

Türkiye'nin YPG'yi vurması Almanya'yı endişelendirdi

71
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

5
YPG Esad'a 'kurtarın bizi' çağrısı yaptı

YPG Esad'a 'kurtarın bizi' çağrısı yaptı

22
Polis Sancaktepe'de silahlı soygun yapanların peşinde

Polis Sancaktepe'de silahlı soygun yapanların peşinde

3
Fitch'ten Kanada'ya NAFTA uyarısı

Fitch'ten Kanada'ya NAFTA uyarısı

9
İngiliz hakem Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

İngiliz hakem Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM