İngiliz hakem Mark Clattenburg, transfer olduğu Suudi Arabistan'da ezan okununca maçı durdurdu.

YPG Esad'a 'kurtarın bizi' çağrısı yaptı

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Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı

Beyoğlu'nda polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki bir kişi, kısa zaman sonra yaya olarak kaçarken bir başka otomobilin çarpması sonucu yaralandı