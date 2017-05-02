Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Büyük Bayram Sokağı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti; Gece saat 02.00 sıralarında bir eğlence mekanının önünde duran Nevroz Odabaşı (25) henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişiyle tartıştı.

BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişiden biri silahını çıkararak Odabaşı'nı bacağından vurdu. Daha sonra sokakta sağa sola ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan silahlı saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan birisi de sokağın sonunda bulunan bir lokantanın camına isabet etti. Şans eseri lokantada bulunan müşteri ve çalışanlardan yaralanan olmadı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Nevroz Odabaşı, hemen çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler olay yerinde inceleme çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.