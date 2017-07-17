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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

Beyoğlu'nda bir kafeye gelen silahlı kişi, iki kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

17.07.2017 - 03:57
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Olay, Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kafede oturan iki kişinin üzerine ateş açarak kaçtı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

KAFETARYADA  PANİK

Açılan ateş ile Nihat Mert  ile adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Bu sırada kafetaryada büyük panik yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

Sağlık ekipleri yaralı Nihat Mert'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayağından hafif yaralanan ikinci kişiyi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

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