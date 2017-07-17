Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kafede oturan iki kişinin üzerine ateş açarak kaçtı.

KAFETARYADA PANİK

Açılan ateş ile Nihat Mert ile adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Bu sırada kafetaryada büyük panik yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

Sağlık ekipleri yaralı Nihat Mert'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ayağından hafif yaralanan ikinci kişiyi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.