taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,8028
EURO
4,6720
ALTIN
163,99
PETR
69,2300

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA | 17.01.2018 - 06:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sabaha karşı saat 05:00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi'nde bulunan bir börekçide meydana gelen olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Börekçinin önünde kahvaltı yapan 1'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı.  Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

43
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

114
Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

26
Kocaman: Fikstürü değiştirme şansımız yok

Kocaman: Fikstürü değiştirme şansımız yok

13
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

11
ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

ABD Filistin'e yapacağı yardımı askıya aldı

59
Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

Köpeğe vurup tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM