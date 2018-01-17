Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 yaralı

Sabaha karşı saat 05:00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi'nde bulunan bir börekçide meydana gelen olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Börekçinin önünde kahvaltı yapan 1'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.