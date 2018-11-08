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Beyoğlu'nda sınava yetişmek isteyen genç pencerede kaldı

Beyoğlu'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi genç, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi.

DHA | 08.11.2018 - 10:57..
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Olay sabah saatlerinde Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşayan bir üniversite öğrencisi, ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı.

VİZESİ VARDI, PENCEREDE MAHSUR KALDI

Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı.

Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.

Beyoğlu'nda sınava yetişmek isteyen genç pencerede kaldı



Beyoğlu'nda sınava yetişmek isteyen genç pencerede kaldı



Beyoğlu'nda sınava yetişmek isteyen genç pencerede kaldı

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