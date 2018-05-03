Beyoğlu'nda trafo yangını

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YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı

Yükseköğretim Kurulu, bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesi'nde uygulanmak üzere yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor.