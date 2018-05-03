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Beyoğlu'nda trafo yangını

Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katındaki trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

AA | 03.05.2018 - 16:23..
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Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Mumhanesi Sokağı'nda bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki trafo henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Sesi duyan apartman sakinleri binayı boşaltırken, patlama sonrası çıkan yangın, bodrum kattaki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

Beyoğlu'nda trafo yangını

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürüdü. Yangın, binada hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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