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Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

Bir otelde kalan Arif Kocakkıyakı'ın kaldığı odadan kötü koku gelmesi üzerine acı gerçek ortaya çıktı.

DHA | 15.07.2018 - 01:31..
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Olay Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bir otelde uzun süredir kaldığı öğrenilen Arif Kocakkıyak'ın(68) odasından kötü koku gelmesi üzerine görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kocakkıyak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Kocakkıyak'ın öldüğünü haber alan yakınlarının otele gelerek beklediği görüldü. Polis ekipleri, otel çalışanlarından aldığı bilgiler doğrultusunda odada olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Kocakkıyak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

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