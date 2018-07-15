Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

"Ütopyalar imkânsızdır. Ama yazabiliriz" diyen fantastik edebiyat ve bilimkurgu ustası Ursula Le Guin, içinde yaşadığımız çağla hesaplaşmak için geleceğe bakmayı sürdürüyor.

Bir toplumsal ütopya: Hep Yuvaya Dönmek

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Metafizik bir eğlence treni: Büyücü

Random House'un 20. yüzyılda İngiliz dilinde yazılmış en iyi yüz yapıt listesinde yer alan Büyücü, kişisel özgürlüğe ulaşmanın ve insanın kendini keşfetmesinin zorluklarına dair bir edebiyat şöleni...