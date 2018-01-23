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Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA | 23.01.2018 - 06:12..
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Narkotik polisleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 05:00 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Ekipleri'nin de desteği ile daha önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Narkotik polisleri Sütlüce Mahallesi, Talip Paşa Arkası Sokak'ta bulunan bir eve yaptığı operasyonda koç başı kullanması dikkat çekti. Ekipler tarafından daha önceden belirlenen isimlere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda isim gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon VİDEO

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine operasyon

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