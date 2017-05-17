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Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

Beyoğlu Etibank Caddesi'nde park halindeki zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

17.05.2017 - 04:44
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Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

Olay Örnektepe Mahallesi, Etibank Caddesi üzerinde 02.30 sıralarında meydana geldi. Görev nedeniyle cadde üzerinde görev nediyle sabit bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş edildi.

POLİS ARACINA 3 ADET MERMİ İSABET ETTİ

Olay sonucu polis aracına 3 adet mermi isabet ederken saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.  Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise kayıplara karıştı. Olay sonrası bölgeye özel harekat polisleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇEVREDE ÖNLEM ALDI

Özel harekat polisleri cadde ve sokak başlarında tedbir amaçlı önlem alırken, olay yeri inceleme polisleri ise, mermilerin isabet ettiği zırhlı polis aracında ve çevrede delil incelemesi yaptı. Polis ekipleri kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açıldı

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