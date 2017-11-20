taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9230
EURO
4,6071
ALTIN
161,18
PETR
62,0700

Beyonce bir yılda 105 milyon dolar kazandı

ABD'li şarkıcı Beyonce Knowles müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı oldu.

20.11.2017 - 22:27
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016 - 1 Haziran 2017 döneminde vergiler hariç 105 milyon dolar kazanan Beyonce'nin bu dönemde müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı olduğu belirtildi.

DÜNYA TURNESİNDE 250 MİLYON KAZANDI

Açıklamada, Nisan 2016'da "Lemonade" adlı stüdyo albümüyle müzikseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan Beyonce'nin, "Formation World Tour" adlı dünya turnesinin de yaklaşık 250 milyon dolar hasılat yakaladığı bilgisine yer verildi.

Beyonce bir yılda 105 milyon dolar kazandı

Beyonce bir yılda 105 milyon dolar kazandı

ADELE İKİNCİ OLDU

Söz konusu dönemde İngiliz şarkıcı Adele'in 69 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan ikinci kadın şarkıcısı olduğunu aktarılan açıklamada, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 44 milyon dolarla üçüncü sırada geldiği ifade edildi.

Beyonce bir yılda 105 milyon dolar kazandı

JENNIFER LOPEZ 5. SIRADA

Açıklamada, aynı dönemde ABD'li şarkıcılardan Celine Dion'un 42 milyon dolarla dördüncü, Jennifer Lopez'in de 38 milyon dolarla beşinci sırada geldiği bildirildi.

Beyonce bir yılda 105 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü şarkıcılardan Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande ise söz konusu dönemde kadın şarkıcılar arasında ilk 10'a girmeyi başaramadı.

İlginizi Çekebilir
Bulgar lider: Avrupa'nın en iyi ordusu Türkiye'de
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasını eleştirerek, Türkiye'ye destek verdi.
Sisi, Anastasiadis'le görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kıbrıs'a gitti.
ABD, Kuzey Kore'yi teröre destek verenlere ekledi
ABD Başkanı Trump, K. Kore'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklediklerini açıkladı.
Almanya'da koalisyon çıkmazı
Almanya'da koalisyon görüşmelerinin başarısız sonlanması üzerine ülke siyasi krize girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

359
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

412
TBMM'de Başkanlık seçimi günü

TBMM'de Başkanlık seçimi günü

156
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

121
CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

438
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

128
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM