Beyonce evini tıbbi malzemeyle donattı

35 yaşındaki Beyonce'nin Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Beyonce, geçtiğimiz hafta doğum yaptı.

4,5 MİLYON LİRALIK TIBBİ MALZEME

Doğumdan hemen sonra ünlü şarkıcı Hollywood'daki malikanesini bir milyon sterlinlik (4,5 milyon lira) tıbbi malzemeyle donattı.

İSİMLERİ DE BELLİ OLDU

İki hafta önce doğum yaptığı bildirilen Beyonce’un, ikiz bebeklerini evde doğum yöntemiyle dünyaya getireceği iddia edilmişti.

Beyonce ve Jay Z çiftinin doğumları henüz doğrulanmayan ikiz çocuklarına Rumi ve Sir Carter isimlerini verdiği söyleniyor.