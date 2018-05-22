Beyonce kilise satın aldı

Dünyanın en ünlü pop şarkıcılarından biri olan Beyonce, kilise satın aldığı haberiyle dış basının gündeminde yer aldı. TMZ'nin yaptığı habere göre yıldız, New Orleans'ta yüz yıllık taş bir yapı olan kiliseye 850 bin dolar ödedi.

KARDEŞİNİN EVİNE YAKIN

Beyonce'nin kilisesinin konumu kardeşi Solange'ın evine yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Bir süredir kullanılmayan eski yapıda, iki oda ve iki banyo bulunuyor. Ünlü yıldızın özellikle neden kilise satın almak istediği ise gizemini koruyor.

İşte Beyonce'nin 850 bin dolarlık kilisesi:



