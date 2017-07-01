Beyonce ve Jay-Z'nin bebeklerinin isimleri belli oldu

Beyonce ve kocası Jay- Z, bebeklerini Haziran ayında kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.

BEBEKLER 8 GÜN BOYUNCA TEDAVİ EDİLDİ

Doğum haberinin çıkmasının ardından bebeklerin prematüre olarak doğduğu ve 8 gün boyunca tedavi edildiği iddia edilmişti.

İSİMLER GÜNÜN KONUSU OLDU

Dün ise biri kız diğeri erkek olan bebeklerin ismi açıklandı. İsimler açıklanır açıklanmaz günün konusu olmayı başardı.

İSİMLERİ AÇIKLANDI

Beyonce ve Jay- Z çiftinin ikiz çocuklarından kız olanına Rumi, erkek olanına ise Sir Carter isimlerini verdiği iddia edildi.

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ'NİN İSMİNİ VERDİ

"Rumi", Japonya'da kız çocuklarına çok sık verilen bir kız ismi. Bununla birlikte, bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü çiftin çocuklarından birine, 13. yüzyılda Konya'da hayatını kaybeden filozof ve şair Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismini verdiği yorumunu yaptı.

İSİM HAKLARINI TESCİL ALTINA ALINDI

Jay Z'nin ikiz çocuklarının isim haklarını korumak için ticari tescil altına aldığı öğrenildi.