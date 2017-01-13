taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.434
USD
3,7923
EURO
4,0322
ALTIN
145,31
PETR
55,6200

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul'da sonlandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Londra'ya giden Middle Eastern Airlines (Ortadoğu Havayolları) uçağında çıkan kavganın faturası ağır oldu.

13.01.2017 - 17:11
  1. Haberler
  2. Dünya

123424213

Daily Mail'in haberine göre, yaklaşık 10 bin feet irtifada iki yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbul'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Şoke eden olayın görüntüleri de yayımlandı.

YAŞLI YOLCUYU DEFALARCA YUMRUKLADI

Videoda, daha genç olan yolcunun, yaşlı yolcuyu defalarca yumrukladığı görülüyor. Kavga eden iki adamı ayırmak için diğer yolcular da araya giriyor. Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi.

Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga çıktı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin genel seçim anketi

ORC'nin genel seçim anketi

250
ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı

ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı

218
Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi

Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi

238
Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor

147
Benzin ve motorine yeniden zam

Benzin ve motorine yeniden zam

409
Necmettin Batırel eleştirilere yanıt verdi

Necmettin Batırel eleştirilere yanıt verdi

95
İsmet Yılmaz müfredatın değişeceğini açıkladı

İsmet Yılmaz müfredatın değişeceğini açıkladı

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM