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Beyrut'ta intihar saldırısı son anda engellendi

Kentin en işlek yerlerinden Hamra Caddesi'nde bir intihar eylemcisi güvenlik güçlerince yakalandı.

22.01.2017 - 06:15
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, güvenlik güçleri, kentin en işlek merkezlerinden Hamra Caddesi'nde ceketinin altında bomba düzeneği taşıyan bir teröristi engelledi.

Beyrut'ta intihar saldırısı son anda engellendi

Yerel basında, intihar eylemcisinin, güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede silahla yaralandığı ve yakınlarda bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

NNA ise teröristin Savunma Bakanlığına nakledildiğini aktardı. İntihar eylemcisinin kimliğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyrut'ta intihar saldırısı son anda engellendi

Başbakan Saad Hariri, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Birliğimiz halkı ve milleti koruyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı da sosyal medya aracılığıyla Lübnan güvenlik ve istihbarat birimlerini tebrik etti.

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