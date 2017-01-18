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Beyşehir Gölü'ne düşen inek iplerle kurtarıldı

Buz tutan Beyşehir Gölü'ne düşen inek iplerle boynuzlarından çekilerek kurtarıldı.

18.01.2017 - 10:43
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Çiftlik Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besleyen Musa Yılmaz, sürüsünü yüzeyi donan Beyşehir Gölü kıyısına getirdi. Su içmek için buz kütlesinin üzerine çıkan bir inek, buzun kırılması sonucu göle düştü.

Buz tutan göle düşen inek iple kurtarıldı VİDEO

"GAZETECİLERİN YARDIMIYLA KURTARDIK"

İnek, Yılmaz ve o sırada gölde çekim yapan gazetecilerin çabasıyla boynundaki ip çekilerek kurtarıldı.

Yılmaz, yerleşim merkezinde elektrikler olmadığından dolayı sulama ihtiyaçlarını karşılamak için sürüyü araziye çıkardığını belirterek, "Bir ineğim su içmek için buzun üzerine yönelince olanlar oldu. Buz göçünce hayvan göle düştü. Çekim yapmak için göle gelen gazeteciler ve vatandaşların yardımıyla kurtardık." diye konuştu.

Beyşehir Gölü'ne düşen inek iplerle kurtarıldı

Beyşehir Gölü'ne düşen inek iplerle kurtarıldı

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