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Beyşehir Gölü'ne yavru sazan takviyesi

Konya'daki Beyşehir Gölü'nde sazan balığı popülasyonunu artırmak için 450 bin yavru bırakıldı.

05.05.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, göl kıyısında gerçekleştirilen törende, 650 kilometrekare alanıyla Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olduğunu anımsattı.

Göldeki balık popülasyonuna bağlı çevre köylerde balıkçılığın geliştiğini belirten Baydar, Bakanlık tarafından 2016'da "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesinin uygulamaya konulduğunu aktardı.

Beyşehir Gölü'ne yavru sazan takviyesi

450 BİN YAVRU BIRAKILDI

Göle 450 bin yavru sazan balığının bırakılacağını anlatan Baydar, şunları söyledi: "Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi için balıkçılarımızdan ve halkımızdan balıkların en az bir kez yavru vermesine imkan tanımalarını istiyoruz. Dronlarla denetim yapılacak. Sazlıkların içerisini, kuytu noktaları ve diğer yerleri kontrol edeceğiz. Denetimlerimizi çok daha iyi yapacağız."

Beyşehir Gölü'ne yavru sazan takviyesi

"ELEKTROŞOKLA AVCILIK YAPMAYIN"

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da gölde sazan balığı popülasyonunun artırılması için talepte bulunulduğunu, bunun üzerine ilgililerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade etti. Gölde av yasağı döneminde kaçak avcılık yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan Özaltun, "Balıkçılarımız elektroşok cihazlarıyla avlanma yapmamalıdır. Bu tür yasal olmayan yöntemlerle avcılık yapıldığında, balık miktarı tüketiliyor." dedi.

Beyşehir Gölü'ne yavru sazan takviyesi

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