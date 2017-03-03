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Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Belediyesine, İlçe Kaymakamı Murat Şener kayyum atandı.

03.03.2017 - 11:13
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında DBP'li Beytüşşebap Belediye Başkanı Nurettin Ataman, 2 Mart tarihinde gözaltını alındıktan sonra, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

İLÇE KAYMAKAMI GÖREVLENDİRİLDİ

Eski başkan Ataman'ın emniyetteki sorgusu sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından İlçe Kaymakamı Murat Şener, Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Görevlendirme sonrası bu sabah belediye binasına gelen polis, önlem olarak binada arama yaptı. Yapılan aramanın ardından belediye binasına büyük bir Türk bayrağı asıldı.

Beytüşşebap Belediyesine kayyum atandı

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