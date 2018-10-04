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Beytüşşebap’ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Genç Çiftçi projesi kapsamında hibe desteği alan 9 genç çiftçiye, 5’er büyükbaş hayvan verildi.

İHA | 04.10.2018 - 09:49..
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Genç çiftçiler hayvanlarını düzenlenen törenle aldı. Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Pendik, burada yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 1 hafta önce göreve başladığını belirtti.

"HAYVANCILIK VE TURİZMLE ANILAN BİR YER HALİNE GELECEK"

Beytüşşebap’ın Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden Pendik, ilçenin hayvancılık, ekonomi ve turizmle anılan bir yer haline geleceğini dile getirdi. Bu yıl birincisini düzenledikleri rafting etkinliğinin ikincisini düzenleyeceklerini anlatan Pendik, tüm güzellikleri değerlendireceklerini vurguladı.

Beytüşşebap’ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Gençleri ve vatandaşı terör batağından kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çeken Pendik, Beytüşşebap’ın insanların korktuğu bir yer olarak göründüğüne ancak önyargıların kırılması gerektiğine işaret etti.

Beytüşşebap’ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

İlçenin doğal güzellikleri ve tarımsal potansiyeli açısından önemli zenginliklere sahip olduğunu belirten Pendik, “Bu zenginlikleri ortaya koymak için çalışmalar yürüteceğiz. Her ilçede yaptığımız projeler var. Bunları her yerde yaptık, burada da yapacağız. Merkezde yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelere her gün dört çeşit sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Evlerine kadar götüreceğiz. Gençlere ve yeni doğan bebeklere yönelik projelerimiz var. Ekonomik olarak yardıma muhtaç olanlara yardımcı olacağız. Halil İbrahim Sofrası, Yeni Dünya ve Okumak Altındır adlı projelerimiz ile daha nice projeler hayata geçireceğiz” dedi.

Beytüşşebap’ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

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