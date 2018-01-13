Beytüşşebap’ta kartpostallık görüntüler

Bulunduğu coğrafya itibariyle yılın her vakti ayrı bir güzel görünen Beytüşşebap ilçesinde yazdan kalma günler ile yüksek tepelerdeki karın oluşturduğu renk cümbüşü objektiflere yansıdı.

KIŞIN BEYTÜŞŞEBAP BİR BAŞKA GÜZEL

Ocak ayında çekilen fotoğraflarda ilçenin simgesi haline gelen Habur Çayı'nda balık tutanlar, dağ yamaçları, hayvan sürüleri görünüyor.

Yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı dağların üstünü beyaza bürürken, alçak bölgelerde ise yeşil görüntü fotoğraflara ayrı bir güzellik katıyor.