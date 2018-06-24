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Beytüşşebap'ta x-ray'li seçim güvenliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sandık bulunan bir lisenin girişine x-ray cihazı kuruldu.

DHA | 24.06.2018 - 15:39..
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sandık kurulan bir liseye girişte, güvenliğin sağlanması amacıyla x-ray cihazı konuldu. Cihazın, okulun hükümet konağı ve adliye lojmanlarının yakınında olması nedeniyle konulduğu belirtildi.

Beytüşşebap'ta x-ray'li seçim güvenliği

X-RAY'Lİ SANDIK

Beytüşşebap Lisesi'nde oy kullanan seçmenler, okul girişine polisler tarafından kurulan x-ray cihazından geçtikten sonra okula alındı. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan lisenin hem hükümet konağı hem de adliye lojmanlarının hemen yanında olduğu için böyle bir güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Beytüşşebap'ta x-ray'li seçim güvenliği

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