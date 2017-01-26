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Beyza Şekerci'den eşi Engin Hepileri'ye ilan-ı aşk

29 yaşına basan oyuncu Beyza Şekerci'yi mutlu gününde eşi, ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

26.01.2017 - 15:23
  1. Haberler
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Beyza Şekerci, doğum gününün sonunda çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.  Eşine olan aşkını da haykıran Beyza Şekerci, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"AŞKIMIZA VE SANA ÇOK AŞIĞIM, ENGİN HEPİLERİ SENİNLE TAMAMIM"

"Evet ben 29 oldum. Yaş almanın en güzel tarafının güzel dostlar biriktirmek olduğunu bir kez daha anladım. Beni arayan ve güzel mesajlarını gönderen herkese çok teşekkür ederim. Ve tabii dün gece benim yanımda olup, güzel enerjisiyle harikalar yaratan canlarım, yol arkadaşlarım, ailem, iyikilerim... Şükürler olsun... İyi ki varsınız! Sizi çok seviyorum... Veeeee bütün yaşadıklarımın güzelliğini senin varlığın tamamlıyor. Aşkımıza ve sana çok aşığım. Sevgilim, hayat arkadaşım Engin Hepileri seninle tamamım!"Beyza Şekerci'den eşi Engin Hepileri'ye ilan-ı aşk

HEPİLERİ YANIT VERDİ: AŞKIM VARSAN VARIM, İYİ Kİ DOĞDUN

Engin Hepileri, eşinin sözlerini karşılıksız bırakmadı:  "O güzel, huzur veren gülüşün bir ömür sürsün. Heyecanım, çoşkum, sevincim, aşkım, her şeyim. Varsan varım. İyi ki doğdun. "

Beyza Şekerci'den eşi Engin Hepileri'ye ilan-ı aşk

Beyza Şekerci'den eşi Engin Hepileri'ye ilan-ı aşk



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