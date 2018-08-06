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Bez parçasına damıtılmış uyuşturucu yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şüphelendikleri şahsı durduran polis ekipleri, bel bölgesinde bez parçasına damıtılmış ve makasla kesilerek satılan uyuşturucu madde ele geçirdi.

İHA | 06.08.2018 - 16:24..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede şok uygulama yaptıkları sırada bir şahsın bel bölgesindeki kabarıklığı fark etti.

BEZ PARÇASINDAN METAMFETAMİN ÇIKTI

Şahsın yanına giderek kimlik kontrolü ve üst araması yapan ekipler, üzerinde 273 küçük kare çizilen bir bez parçası ile bir makas ele geçirdi. Polis memurlarının bez parçasını incelediği anı fırsat bilen İ.K. isimli şahıs kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan şahsın üzerinden çıkan bez parçasına damıtılarak metamfetamin emdirildiği tespit edildi.

Zehir tacirlerinin polis baskınlarına karşı yeni bulduğu yöntemde uyuşturucu maddenin ısı yardımıyla bez parçasına damıtıldığı, uyuşturucu maddeyi emen bez parçasının isteğe bağlı kesilerek satıldığı öğrenildi. Bursa’da ilk defa Gemlik’te bulunan yeni yöntemi tespit eden polis ekipleri olası benzer durumlara karşı gerekli inceleme ve araştırmalarına devam ediyor.

Bez parçasına damıtılmış uyuşturucu yakalandı

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